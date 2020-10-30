Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan yangın sonrası Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

TSK’ya ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.



Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetleri'ne ait 3 nakliye uçağı da İzmir’e yönlendirildi.