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MSB'de kriz masası kuruldu: 2 helikopter 3 nakliye uçağı yönlendirildi
İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. 2 helikopter 3 nakliye uçağı bölgeye sevk edildi.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan yangın sonrası Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.
TSK’ya ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.
Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetleri'ne ait 3 nakliye uçağı da İzmir’e yönlendirildi.
1/İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:34
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