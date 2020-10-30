Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmesinde, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile de telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

6,6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir kent merkezinden toz bulutu yükseldi. Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bayraklı ilçesinde bazı binalar depremde yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.