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Ekonomi
AA 15.10.2026 12:27

Taksitli satışlarda yeni dönem

Ticaret Bakanlığına, konut satışları hariç perakende işletmeler tarafından yapılan mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Bu kapsamda alınacak kararlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek.

Taksitli satışlarda yeni dönem

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, perakende ticarette taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve düzenlemelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hayata geçirilebilmesi amacıyla yeni bir düzenlemenin yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Değişiklikle, konut hariç perakende işletmeler tarafından tüketicilere yapılan taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisinin Bakanlığa verildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışların taksitlendirme sürelerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan değişikliğiyle Bakanlık, BDDK tarafından alınan kararların ardından gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin şekilde hayata geçirebilecek."

Tüketicilerin ve perakende sektörünün ihtiyaçları gözetilecek

Açıklamada, yeni değişiklikle, tüketicilere yönelik taksitli satış uygulamalarında ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin güncel ekonomik koşullar çerçevesinde ve BDDK tarafından alınan kararlarla tam uyumlu biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün olacağına işaret edilerek, bu kapsamda alınacak kararların, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edileceği ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletileceği aktarıldı.

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Ticaret Bakanlığı Perakende Konut Bankacılık Alışveriş
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