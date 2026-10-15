Türkiye'den 9 ayda 39 ülkeye bal ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki bal ihracatı, 5 bin 139 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 22 milyon 569 bin 240 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 39 ülkeye bal satıldı.

Ülkeden yılın 9 ayında ABD'ye 7 milyon 168 bin 994, Almanya'ya 3 milyon 124 bin 359, Birleşik Krallık'a da 3 milyon 115 bin 101 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suriye, Danimarka, İsveç ve Cape Verde'ye de bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.