Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.10.2026 10:10

Ücretli çalışan sayısı ağustosta arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 oldu.

Ücretli çalışan sayısı ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ağustos 2025'te 16 milyon 89 bin 37 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta yüzde 2 artışla 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi.

Aynı ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta temmuza göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe değişim göstermedi ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.

ETİKETLER
TÜİK İstihdam
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 104,47 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü
11:30
Kolombiya’nın Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına Türkiye'den kınama
10:51
Antalya Havalimanı 9 ayda 30 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
11:20
İstanbul'da okullar yarın da tatil
10:43
Soykırımcı İsrail, Barış Kurulu’nun Gazze’de inşa edeceği "kritik üsse" izin vermiyor
10:37
26 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Sağanak nedeniyle Kocaeli'de bazı yollar ulaşıma kapandı, Sakarya'da evleri su bastı
Sağanak nedeniyle Kocaeli'de bazı yollar ulaşıma kapandı, Sakarya'da evleri su bastı
FOTO FOKUS
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ