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Dünya
The Guardian 15.10.2026 12:18

Pakistan'da okulun çatısı çöktü: En az 27 öğrenci hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde ders sırasında bir okulun çatısının çökmesi sonucu çoğu 13 yaşından küçük en az 27 öğrenci hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, olayda bir öğretmenin de yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Pakistan'da okulun çatısı çöktü: En az 27 öğrenci hayatını kaybetti

Televizyon görüntülerinde ambulansların özel El Hayr Eğitim Merkezi'ne hızla intikal ettiği ve kurtarma ekiplerinin öğrencileri enkaz altından çıkardığı görüldü.

Bölge acil durum yetkilisi İftikhar Han, en az 45 çocuğun enkazdan çıkarıldığını ve göçük altında daha fazla çocuğun bulunduğunun bildirildiğini söyledi.

Hükümet yetkilisi Bilal Faizi, kurtarma ekiplerinin cansız bedenleri çıkarmak ve yaralıları hastaneye kaldırmak için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Muhammed Asım ise yaralılardan 20'sinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Binanın yapısı zayıftı

Bir kurtarma görevlisi, üst kattaki çatının çökmesiyle iki katın yıkıldığını ve tavanın öğrencilerin üzerine düştüğünü aktardı.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi. Peşaver Emniyet Müdürü Mian Saeed, çökme anında etkilenen üç sınıfta bulunan 110 öğrenciden sadece 47'sinin kurtarılabildiğini ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Binanın yapısal olarak zayıf olduğunu söyleyen Saeed, zayıf temel üzerine yapılan inşaat nedeniyle çatının aşırı ağırlaştığını ve çökmenin bu yüzden meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Okul yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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