Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 15.10.2026 12:14

İş arkadaşının yemeğine salyangoz zehri kattı

Avustralya'da bir kadın, iş arkadaşının körili yemeğine salyangoz zehri kattığı iddiasıyla suçlandı. Batı Avustralya eyaleti polisi, mağdurun şubat ayında iş arkadaşları için bir yemek yaptığını ve bunu sabah molasında paylaştıklarını söyledi.

İş arkadaşının yemeğine salyangoz zehri kattı

58 yaşındaki mağdur, öğle arasında kalan yemeğini yemek için aldığında içinde parlak yeşil granüller fark etti. Kadın yemeği tattıktan sonra dilinin uyuştuğunu hissetti.

Zehirli madde tespit edildi

Mağdurla ilişki yaşadığı belirtilen şüpheli, aylarca süren soruşturmanın ardından bir başkasının hayatını ve sağlığını tehlikeye atmakla suçlandı.

43 yaşındaki kadın 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelinin yemeğin bulunduğu personel odasına gitmeden önce kimyasal madde deposuna uğradığını iddia etti.

Mağdur, yemeği tattıktan sonra incelenmesi için dedektiflere teslim etti. İnceleme sonucunda yemeğin içindeki maddenin metaldehit içeren zehirli salyangoz peletleri olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürü Col Blanch, zehrin ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceğini söyledi. Blanch, yemeği tadan kişinin durumu erken fark etmesinden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
AB Liderler Zirvesi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
31 Mart'a kadar bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek
13:41
Bakan Gürlek: İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı
13:20
Rusya: ABD'ye dizel sevkiyatı 2-3 hafta içinde başlayabilir
13:19
Japonya'da "az miktarda" radyoaktif sızıntı nedeniyle bir nükleer reaktör durdurulacak
13:17
Kocaeli'de eğitime yarın da ara verildi
13:12
İsrail basını: Netanyahu, seçim kaygısıyla ABD'den İran'a saldırıyı ertelemesini istedi
Susuz Han ziyaretçilerini bekliyor
Susuz Han ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ