İş arkadaşının yemeğine salyangoz zehri kattı

58 yaşındaki mağdur, öğle arasında kalan yemeğini yemek için aldığında içinde parlak yeşil granüller fark etti. Kadın yemeği tattıktan sonra dilinin uyuştuğunu hissetti.

Zehirli madde tespit edildi

Mağdurla ilişki yaşadığı belirtilen şüpheli, aylarca süren soruşturmanın ardından bir başkasının hayatını ve sağlığını tehlikeye atmakla suçlandı.

43 yaşındaki kadın 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelinin yemeğin bulunduğu personel odasına gitmeden önce kimyasal madde deposuna uğradığını iddia etti.

Mağdur, yemeği tattıktan sonra incelenmesi için dedektiflere teslim etti. İnceleme sonucunda yemeğin içindeki maddenin metaldehit içeren zehirli salyangoz peletleri olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürü Col Blanch, zehrin ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceğini söyledi. Blanch, yemeği tadan kişinin durumu erken fark etmesinden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.