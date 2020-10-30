Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'e araç girişine kısıtlama
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de yaşanan depremin ardından kente girişler kontrollü olarak sağlanıyor. Ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 20:13
Son Haberler
- 20:29
- 20:27
- 20:16
- 19:55
- 19:46
Sıradaki Haber
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz