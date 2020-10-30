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Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayınız
İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Tek ihtiyacımız yol.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'den trafik yoğunluğunu gösteren bir fotoğraf paylaşıp vatandaşları uyardı.
Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" dedi.
İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) October 30, 2020
Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.
Tek ihtiyacımız YOL
Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx
Etiketler: Son Dakika Deprem Süleyman SoyluSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:30
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