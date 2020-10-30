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Enkazda 3 kişi ile iletişim kuruldu
Sağlık ekipleri enkaz altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefonla iletişim kurdu. Bakan Pakdemirli de enkaz altındaki vatandaşlarla görüştü.
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefon ile iletişim kuruldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuşup sakinleştirdi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Deprem Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:36
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