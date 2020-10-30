İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefon ile iletişim kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuşup sakinleştirdi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.