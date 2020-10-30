Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölge bugün 14.50'de 4,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre Kuşadası açıklarında bugün 4,1, 4,6 ve 4,8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 18:47
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