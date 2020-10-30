Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası İzmir kent merkezinde bazı binalar yıkıldı.

67 artçı sarsıntı yaşandı

Deniz suyunun da çekilerek tekrar yükseldiği kentte en küçüğü 3,5 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.