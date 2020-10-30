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İzmir'de artçı sarsıntılar sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 84 artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası İzmir kent merkezinde bazı binalar yıkıldı.
67 artçı sarsıntı yaşandı
Deniz suyunun da çekilerek tekrar yükseldiği kentte en küçüğü 3,5 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 18:51
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