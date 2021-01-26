Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 28 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Toplantıda, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konuların ele alınacak.

İstikşafi görüşmeler de masada olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek konulardan olacağı tahmin ediliyor.

Terörle mücadele toplantının gündem maddeleri arasında

Suriye konusu ile Türk askerinin Azerbaycan ve Libya'da yürüttüğü faaliyetler ve Türkiye'nin güneyinde terör unsurlarına karşı yürütülen mücadelenin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.