Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'de 5,2'lik deprem: Türkiye'den de hissedildi
Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Güney doğu illerinde de hissedildi.
AFAD verilerine göre deprem 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 14.17'de kaydedilen depremin merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olarak açıklandı.
5,2 büyüklüğündeki deprem Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerde de hissedildi. Özellikle Mardin sınırında yaşayan vatandaşlar depremi hissetti.
Etiketler: Deprem Son Dakika
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