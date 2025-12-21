Açık 1ºC Ankara
Dünya
AA 21.12.2025 00:20

Katil İsrail ordusu, Gazze'de sarı hattı geçtiği gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sarı hattı geçerek tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de sarı hattı geçtiği gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ordudan yapılan açıklamada, olayın bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, sarı hattı geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen 2 Filistinlinin tespit edildiği, ardından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
