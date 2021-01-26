Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Engelli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün haberi Twitter hesabından duyurdu.
Aygün, 13-19 Ocak 2021 arasında tercihleri alınan 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını belirtti.
Değerli EKPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 26, 2021
13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS
Etiketler: EKPSS ÖSYM Son Dakika
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