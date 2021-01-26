İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamlar için kullandığı “militan” ifadesine sert tepki gösterdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Soylu’nun şu ifadelerine yer verildi:

"Militanlarına dokunacağız"

“PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri Militan değil... Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler Militan değil.... Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan... Kılıçdaroğlu’nun derdi belli... ‘Militanlarıma dokunma!’ Dokunacağız...”

"Tavsiyem; tedaviye ikna edilmesi"

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir” diyen Bakan Soylu, “militan” sözleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:



“Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.”

