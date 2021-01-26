Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop'un makamındaki kabulleri basına kapalı gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan’ı kabul etti. pic.twitter.com/mB2wJpJFA0— TBMM (@TBMMresmi) January 26, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop
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