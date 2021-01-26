Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Çocuklarınızın ekrandan uzak olmasını sağlayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere yarıyıl tatili süresince, çocukları ekrandan uzak tutmaları ricasında bulundu. Selçuk “Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 26, 2021
Yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var:
Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli.
Etiketler: Ziya Selçuk
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