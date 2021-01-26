Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Aden Körfezi tezkeresi kabul edildi
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Tezkerede, Türk savaş gemilerinin, bölgede seyreden Türk ticari gemilerin emniyeti ile deniz korsanlarına karşı ortak mücadele harekatlarına katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.
Tezkere ile TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatıldı.
Ayrıca Türk savaş gemilerinin denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi de öngörülüyor.
Etiketler: TBMM
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