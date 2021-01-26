Tezkerede, Türk savaş gemilerinin, bölgede seyreden Türk ticari gemilerin emniyeti ile deniz korsanlarına karşı ortak mücadele harekatlarına katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.

Tezkere ile TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Ayrıca Türk savaş gemilerinin denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi de öngörülüyor.