Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 489 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 27 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 27 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 179 bin 419 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 489. Bugünkü hasta sayısı 675 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 803.
Son 24 saatte 132 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, toplam vefat sayısı 25 bin 476, toplam ağır hasta sayısı bin 765, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 331 bin 314 oldu.
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