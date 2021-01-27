Sağlık Bakanlığı 27 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 179 bin 419 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 489. Bugünkü hasta sayısı 675 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 803.

Son 24 saatte 132 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, toplam vefat sayısı 25 bin 476, toplam ağır hasta sayısı bin 765, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 331 bin 314 oldu.