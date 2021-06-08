Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor. Operasyonlarda binlerce tanksavarlar, uçak bombaları ve kimyasal patlayıcılar ele geçiriliyor.

2018'den bu yana yapılan operasyonlarda 7 binden fazla silah bulundu. 430 bine yakın mühimmat, 6 binden fazla patlayıcı ile binin üzerinde mayın ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya son 3 yılda yapılan operasyonlarda ele geçirilenler arasında Rus, Amerikan ve İsveç yapımı silahların olduğu dikkat çekiyor.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Hava savunma silahları bulundu

Operasyonlarda bulunanlar arasında çok sayıda tanksavar ve hava savunma sistemi yer alıyor.

Rus yapımı SA-7 ve ZTU-23 cinsi hava savunma füzeleri dikkati çekiyor.

13 Concurs anti tank silahı, 28 havadan atma mayın ve Rusya yapımı keskin nişancı tüfekleri de yine PKK operasyonlarında ele geçirilenler arasında.

5 bin EYP ve el bombası bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarında çok sayıda patlayıcı da ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen el bombası ve el yapımı patlayıcı miktarı 5 binin üzerinde. 116 top ve obüs mühimmatı, 12 uçak bombası, çok sayıda roketatar ve mermi de bulunanlar arasında bulunuyor.

1 Fransız-Alman ortak yapımı Milan tanksavar silahı, 46 Claymore mayını ve 2 İsveç yapımı Carl Gustaf M4 geri tepmesiz tüfek de PKK'nın ele geçirilen silahlarından.

Bu süre zarfında terör örgütüne ait yüklü miktarda kimyasal patlayıcı da imha edildi.

2019'da 250 kilogram amonyum nitrat

Bunlardan en dikkat çekeni 2019'de ele geçirilen bin 250 kilogramlık amonyum nitrat.

Amonyum nitrat geçen yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada 207 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Bağış