MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uwpjCZ2nbp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2021

Milli İstihbarat Teşkilatı, 6 Haziran'da da başarılı bir operasyona daha imza atarak, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ı etkisiz hale getirmişti.

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İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist de 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı ve TSK tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.