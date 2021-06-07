Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir operasyona daha imza atarak, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ı etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonu dün sosyal medya hesabından, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" mesajıyla duyurdu.

Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.



Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021

[Harita: TRT Haber]

Peki, terörist Selman Bozkır kim? Mahmur operasyonunun önemi ne? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt ve Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Kandil’in kuluçka yuvası Mahmur’u TRT Haber’de anlattı.

-Terörist Selman Bozkır kimdir?

-Mahmur operasyonu neden önemli?



Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt ve Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Kandil’in kuluçka yuvası Mahmur’u @trthaber’de anlattı.https://t.co/mCG622AxNQ pic.twitter.com/eEWUudxDEy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2021

Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarısının git gide artığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Türkiye’nin terörle mücadele stratejisine baktığımız zaman bunu 4 sac ayak üzerine oturtabiliriz. Birincisi, terörle mücadelede özel birliklerle terörü kaynağında yani yerinde kurutmak; ikincisi, MİT’in sözde lider kadroyu etkisiz hale getirmesi; üçüncüsü, terörle mücadele ederken dış ve iç bağlantısını tamamen yok etmek ve dördüncüsü, teröre katılımı minimize etmek” diye konuştu.

"Kandil, Sincar ve Mahmur örgütün sözde üst yöneticilerinin sözde merkezi durumunda"

“Kandil, Sincar ve Mahmur terör örgütünün şu anda sözde üst yöneticilerinin, sözde beyin takımlarının sözde merkezi durumunda” diyen Başbozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada terör örgütü özellikle sivil halkı kullanarak, özellikle de bazı uluslararası kurum ve kuruluşların da şemsiyesi altında faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bunların başında da Mahmur geliyor. Mahmur, 1998 yılında mülteci kampı olarak kurulmuş bir kamp. Terör örgütü burayı kendi kampı gibi kullanıyor. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada kararlı. İçeride ve dışarıda terörle mücadelesinde çok emin adımlarla kurum ve kuruluşlarıyla çok kararlı bir şekilde bu konuda terörün belini kırmaya kararlı.”

[Harita: TRT Haber]

"Mahmur’un beyni yok edildi"

Terörist Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, “Mahmur’un beyni yok edildi” görüşünü savunan Başbozkurt, “Terörist Selman Bozkır’ın yok edilmesi, kuluçka yuvasına vurulmuş en iyi darbedir. Mahmur’un beyni yok edildi. Terör örgütü, Hakurk’ta, Avaşin’de, Basyan’da ve Kandil’de yapmış olduğu işleri şimdi Mahmur’da yapıyor. İdeolojik eğitim, siyasi eğitim veriyor, küçük çocukları buraya getirip teşkilatlandırmasını yaparak, diğer kamplara gönderiyor. Böyle bir durumdaki kampın ortadan kaldırılması gerekir. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım” şeklinde konuştu.

"Mahmur, dış istihbarat unsurlarının terör örgütüyle irtibat sağladığı bir bölge"

Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise Mahmur bölgesinin dış istihbarat unsurlarının PKK terör örgütüyle irtibat sağladığı bir bölge olduğunu belirtti.

Küsmez, “Mahmur, alan kontrolünün genişlediği bir harekat sahası, bunun nokta operasyonlarıyla desteklendiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz Irak’ın kuzeyinde Haftanin’den Hakurk’a kadar bu hattı olabildiğince temizledikçe PKK terör örgütünün mensupları da daha güneye ve derine doğru bir geçiş sağlamak üzere tedbir almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır.#CumhurbaşkanıTRTde pic.twitter.com/c3nfImr26D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Küsmez, MİT’in başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, “Türkiye özellikle MİT’in yapmış olduğu çok sağlıklı istihbarat değerlendirmeleri sonucunda bu derinlikteki noktalarda terör örgütünün önemli yönetici statüsündeki yöneticilerini tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Bu çok önemli” dedi.