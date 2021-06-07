Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan’da Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Pakistan'da seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkıp sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada şu ana kadar 38 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi de yaralandı.