Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.

Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve çok sayıda askerle katılan Pakistan ordusu kaza yerinde yardım çadırı kurdu.

İki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunuyordu.

Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Soruşturma talimatı verildi

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Türkiye'den başsağlığı mesajı

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, kazaya ilişkin başsağlığı açıklaması yaptı.

Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

"Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."