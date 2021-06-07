İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.

Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.

Terörden arananlar listesinde gri kategorideydi

Operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

15 Mayıs 2020'de Van Özalp'te Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinden biri olan, terör örgütü PKK’nın sözde Başkale sorumlusu Gökhan Demir etkisiz hale getirildi.https://t.co/4GRuvH82Wb pic.twitter.com/Png5WIZUJN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2021

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu , 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

