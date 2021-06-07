Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Şeker'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şeker'in cenazesi, buradan memleketi Samsun'a uğurlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Aybay Özkan Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit asker, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Bafra Şehitliği'nde toprağa verilecek.