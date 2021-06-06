Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında hain terör örgütünün tuzakladığı bir EYP'ye basarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet diliyorum. Kahraman şehidimizin makamı ali, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şeker için başsağlığı mesajları

Bakanlar, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için taziye mesajı yayımladı.

Şeker'in şehit düşmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlar paylaşımlarında, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk milletine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kahraman Mehmedimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.