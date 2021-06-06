Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan 21 madalya ile Türkiye'ye dönen milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından tebrik mesaj yayımladı.
Mesajında, sporcuları ağırlamayı dört gözle belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum.
Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021
Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi’nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum. pic.twitter.com/vKOdvDoMJi
Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi’nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Atletizm Milli Sporcular
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