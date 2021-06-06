Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından tebrik mesaj yayımladı.

Mesajında, sporcuları ağırlamayı dört gözle belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum.



Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi’nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum. pic.twitter.com/vKOdvDoMJi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021

Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi’nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."