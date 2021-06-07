Koronavirüs ile mücadelede, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin genelge göndermişti.

Genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdi. Bu işletmelerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürün satılmadı. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebildi.

Restoran ve lokantalar paket servis yaptı

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar paket servisle mesailerine devam etti. Kısıtlama süresince fırınlar da açıktı.

Günlük vaka sayısı 6 binin altında

Alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi. 96 kişi vefat etti, 482 yeni hasta belirlendi. 6 bin 3 kişi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.