İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim geçen hafta başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencileri için de haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurmuştu.

Ortaokul ve liseler açıldı. Haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılabilecek. Yüz yüze eğitim isteğe bağlı olarak yapılacak.https://t.co/4XdYJnIy28 pic.twitter.com/khR7nkxZmj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2021

Ortaokul ve lise öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek.

18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Telafi eğitim isteğe bağlı

Türkiye genelinde öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.

Öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün sosyal medya hesabından, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilir" demişti.