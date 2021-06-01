Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuştu.

"Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız"

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Her okul öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek, plan oluşturacak. 18 Haziran-2 Temmuz arasında okullar planı uygulamaya başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek. 2 Temmuz’un ardından da öğrencilerimizi güzel bir yaz bekliyor. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz.https://t.co/rdQibf35Jr pic.twitter.com/g1Ij9Ks45F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Ortaokullarda öğrenme düzeyine uygun çalışma programı verilecek. Liseler için özel program uygulanacak.