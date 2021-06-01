Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün güncel yapılanmasına soruşturma yürüttü.
Örgütün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanmasında olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.
Gözaltı işlemleri sürüyor.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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