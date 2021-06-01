Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 74'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 74'e ulaştı.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.
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