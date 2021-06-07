Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 30 milyon 729 bine ulaştı
Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 00.05 itibarıyla 30 milyon 729 bin 333'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 7 Haziran saat 00.05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 618 bin 326, ikinci doz aşı 13 milyon 111 bin 7 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 729 bin 333 olarak gerçekleşti.
Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.
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