Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları kullanılamayacak
Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde, eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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