Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlkokulda yüz yüze eğitim başlıyor
[Fotoğraf: AA]
İlkokul öğrencileri için bugün, ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim 7 Haziran'da başlayacak.
İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ayrıca, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
Yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimde normalleşmeye dair tüm detaylar @trthaber'de.https://t.co/TyoYM5H1hA pic.twitter.com/Aqx66LACJB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.
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