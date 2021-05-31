Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak.
İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.
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