Eğitim hayatının en önemli adımlarından biri de okul seçimi. Öğrenci ve aileler için en zor kararlardan biri.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına aylar var ancak veliler şimdiden araştırmaya başladı.

Peki okul seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Sözer, "En başta çocukların ilgileri ve yetenekleri geliyor. Yani çocukların mevcut olan ilgi ve yeteneklerini geliştirecek ve anı zamanda ortaya çıkaracak bir okul seçimi burada önemlidir" dedi.

Bir çocuk için ideal olan okul bir diğerini mutsuz edebilir. Bu nedenle uzmanlar okul seçimi yaparken muhakkak çocuğun kişisel gelişim özelliklerinin dikkate alınmasını tavsiye ediyor.

"Okul seçme sürecine çocuk da dahil edilmeli"

Prof. Dr. Sözer, okul seçimi yaparken öğretmenlerin niteliği, deneyimi, öğretmenlerin derste kullandığı yöntem ve tekniklere sorularak seçim yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Uzmanlara göre okul seçme sürecine çocuğun da dahil edilmesi, uyum sorunu yaşanmaması için önemli.

"Çocuğun okulu sevmiş olması çok önemli"

Prof. Dr. Sözer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aileler çocuklarıyla birlikte okula gidip okulu birlikte görmeleri, yerinde görmeleri ve çocuğun okulu sevmiş olması benimsemiş olması çok önemli. Çünkü bilişsel gelişim duyusal süreçler desteklenmediği zaman yeterince başarı elde edemiyoruz."

Haber: Büşra Topçu

Kamera: Volkan Makar