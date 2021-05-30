6 Haziran Pazar günü bir milyondan fazla öğrenci LGS'de ter dökecek.

Sınav yaklaştıkça, öğrencilerde heyecan da artıyor.

Adaylar bir yıl boyunca hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimle sınava hazırlandılar. Ancak sınav anındaki o stres, bazen bir yıllık emeği boşa çıkarabiliyor.

Peki öğrenciler sınav anında kaygı ve stresle nasıl başa çıkabilir?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Güneş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok fazla kaygısı varsa o anda sadece nefes almak yeterli olmayabilir. Ayağını, kolunu hareket ettirebilir. Hafif hareketler yapabilir. Kan dolaşımının akışını rahat sağlarsa kaygıyı daha rahat kontrol edebilir."

"Anahtar kelimenin altını çizin"

Soruyu zihinde görselleştirerek çözmek sınavda verimliliği artırıyor.

Güneş, "Özellikle uzun soru metinleri var. Türkçe derslerinde veriyoruz öyle durumlarda anahtar olan kelimelerin altını bulup çizme, önemli cümlelerin altını çizme, süreci çok kolaylaştırır eğer bunları yaparsa daha rahat eder" dedi.

"Sorunun cevabı bilinmiyorsa hemen işaretleme yapılmasın"

Uzmanlar; yapılan ilk beş sorunun heyecan nedeniyle yanlış işaretlenebileceği konusunda uyarıyor.

"Eğer sorunun cevabını bilmiyorsa çok oyalanmasın, hemen işaretleme yapıp bunu tekrar kontrol etmek için sonradan dönüşte doğru cevabı bulmak için dönebilir."

Sınavda istenen başarının yakalanabilmesi için, beslenme ve uyku düzenine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Haber: Büşra Topçu

Kamera: Bedrettin Çelik

