Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yarın saat 10.15'teki sınavda, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak ve her testte 50 soru yöneltilecek.

Soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verilecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Koronavirüs tedbirleri uygulanacak

ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı 2021-İSG/1 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınava gelebilecek.

HES kodu sorgulanacak

COVID-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların COVID-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.