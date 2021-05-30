Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.

Milyonlarca öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren telafi eğitimi için

Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı.

Telafi eğitiminde karar haftası

Bakan Selçuk, telafi eğitiminin yol haritası için kabine toplantısını işaret etti.

"Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları öz güvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur. Telafi eğitimi kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil."

"Karneler 2 Temmuz'da verilecek"

Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini hatırlatan Bakan Selçuk yeni dönemde okulların ne zaman açılacağına da açıkladı.

"İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi açmayı planlıyoruz."