Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Marmara Denizi'nin birçok noktasını sardı, tehlikeli boyutlara ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı dün kamuoyuyla paylaştı.

Peki, biyolojik arıtma tesisleri müsilajla mücadelede neden önemli? Müsilaj için atılacak adımlar nasıl ve ne zaman sonuç verecek?

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu TRT Haber’de yanıtladı.

Biyolojik arıtma tesisleri müsilajla mücadelede neden önemli?

Müsilaj için atılacak adımlar nasıl ve ne zaman sonuç verecek?



ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu @trthaber’de yanıtladı.https://t.co/uvfomtbyp9 pic.twitter.com/hzo9KCpdkp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2021

"Biyolojik arıtmaya geçilmesi eylem planında mevcut"

Marmara Denizi’nde eskiye dönüşün yollarını aradıklarını ve bu konuyla ilgili hazırladıkları model çalışmasının eylem planına da yansıdığını belirten Prof. Salihoğlu, şunları söyledi:

"Marmara Denizi’nin koruma alanı olarak ilan edilmesi, biyolojik arıtmaya tüm denizde geçilmesi önerilerinin hepsi eylem planında mevcut. Marmara Denizi’ne giren kirlilik miktarı yükü şu anda çok fazla. Bunun belli bir oranda ve çok hızlı şekilde azaltılması gerektiğini belirtmiştik. En önemli adım bu. Ve bu da eylem planında yer aldı. Bizim için çok mutluluk verici. Herkes bunu kabul etti."

"Marmara Denizi'ne giren kirliliğin hızla azaltılması gerek"

Marmara Denizi’ne giren kirliliğin hızlı şekilde azaltılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Salihoğlu, "Denize giren kirliliğin gerek şehir deşarjlarından, evsel atıklardan, yayılı kaynaklardan, havzadan, akarsulardan, endüstriden ve tarımdan bir an önce azaltılması lazım. Eğer bu olursa Marmara Denizi daha sağlıklı hale gelecek" ifadelerini kullandı.