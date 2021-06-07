Suriye’nin kuzeyinden terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin tacizlerine anında karşılık veriliyor.



Bölgede sağlanan huzur ve güvenliği bozmak isteyen teröristlerin girişimleri bir kez daha önlendi.



Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Barış Pınarı bölgesinde ise yine taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DejQNUBDDQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021