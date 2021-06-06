Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonu sosyal medya hesabından "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum." mesajıyla duyurdu.

Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.



Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021

"Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." dedi.

[Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır]

Beraberindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi

Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Bozkır ile beraberindeki iki terörist de örgütün Mahmur kampında etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Haberin ayrıntıları @trthaber'de.https://t.co/mCG622AxNQ pic.twitter.com/GWCaBFljGp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

Selman Bozkır kimdir?

PKK/KCK’ya 1990’larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur’da görevlendirilmeden önce Irak’ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK’nın, Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu’na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği ve yetiştirdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK’nın Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi. Operasyonun detayları uzman konuklarla @trthaber’de değerlendiriliyor.https://t.co/mCG622AxNQ https://t.co/uQJgXSOZtZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

Erdoğan mesajı TRT yayınında vermişti: Siz temizlemezseniz biz temizleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber’de katıldığı özel yayında, terörle mücadelede Mahmur meselesini en az Kandil kadar önemsediklerini söylemiş, Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur’u kastederek BM’ye “Siz temizlemezseniz biz temizleriz.” mesajını vermişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan ve yok eden bir Türkiye gerçeği var. Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır.#CumhurbaşkanıTRTde pic.twitter.com/c3nfImr26D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

“Mahmur Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir. BM'ye şunu söylersin, 'Gel temizle' dersin. 'Temizlemediğin takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz.’”

Kandil'in kuluçka yuvası: Mahmur Kampı

Peki, Mahmur Kampı tam olarak nerede? Ne zaman kuruldu? Kimin kontrolünde? PKK kampta kontrolü ne zaman ele geçirdi? Şu an kampta kaç PKK’lı var? İşte yanıtları...

1. Mahmur Kampı nerede?

Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde bulunuyor. Kamp ayrıca Türkiye’ye sınırına yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK’nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK’ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

2. Ne zaman kuruldu, kimin kontrolünde?

Kamp, 1998’den beri, 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mülteciler tarafından kullanılıyor. Uluslararası kuruluşlara göre kampta binlerce mülteci yaşıyor.

Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından “resmi BM kampı” olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.

3. PKK kontrolüne ne zaman girdi?

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Örgüt daha sonra Musul'un Mahmur ilçesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan "Mahmur Kampı"nı silahlı üsse çevirerek, çocuklar dahil kamptaki herkesi silah altına aldı.

4. Kampta şu an durum ne?

Yüzlerce teröristle PKK, kampı ve çevresindeki dağı işgal etti. Mahmur Kampı'nı ve yanındaki Karacak Dağı'nı sözde silahlı üs haline getirdi. Terör örgütü, Mahmur Kampı ile yanındaki Karacak Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.

PKK'nın, daha önce kamp güvenliğini sağlayan asayiş güçleri ile BM binalarını da kullandığı belirtiliyor. PKK'nın bölgedeki 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim verdiği biliniyor. Kampta yaşayan aileler ise baskı nedeniyle PKK'ya boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani kamp, örgüt tarafından eğitim ve insan kaynağı merkezi olarak kullanılıyor.

5. Kampta kaç PKK’lı terörist var?

PKK’lı teröristlerin konuşlandığı Mahmur Kampı ve çevresi oldukça stratejik öneme sahip ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Sınır güvenliği açısından da kritik. Karacak'taki PKK'lı sayısı 300 ile 400 arasında değişiyor.

Kilit bir konuma sahip Mahmur'da 13 binden fazla terörist olduğu tahmin ediliyor.