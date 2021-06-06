Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırda yasa dışı geçirlere karşı mücadele sürüyor.

Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalanlardan 1'inin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi.

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/P6hmGJlqvG