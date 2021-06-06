Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'tan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li terörist 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırda yasa dışı geçirlere karşı mücadele sürüyor.
Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanlardan 1'inin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2021
Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/P6hmGJlqvG
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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