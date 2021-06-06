Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tekneyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle devam ettiği müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kurum, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/MFllLVA8td — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

"91 noktadan numune aldık"

Hem deniz yüzeyi hem deniz altında incelemeler yürütüldüğünü söyleyen Kurum şunları aktardı:

"91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte, bu çalışmayı yürütüyoruz ve sahadan aldığımız veriler çerçevesinde de hem çalıştayımızda açıkçası sürecimizi yürütüyoruz, alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla birlikte yine belediyelerimiz, valilerimiz, Marmara kıyısında açıkçası sivil toplum örgütlerimiz, sanayi kuruluşlarımızla hep birlikte inşallah birazdan açıklayacağımız eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız"

"Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak" diyen Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz. Marmara'mızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız. Deniz suyu sıcaklığının Ege'ye göre daha çok arttığı tespit edildi. Bunun neden arttığı araştırılacak. Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak çok kapsamlı ve geniş bir eylem planı hazırladık. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Mücadele çalışmaları kapsamında, en katılımcı konferansı yaptıklarını aktaran Kurum, konferansa 700 bilim insanı, belediye personeli, çevre daire koruma başkanlıkları, sivil toplum örgütlerinin katıldığını ve önerilerini sunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız"

Kurum, katı atıklarla ilgili atılacak adımlarla ilgili şunları aktardı:

"Katı atıktan karasal çöplere, buradaki sanayi yatırımlarına, ırmaklara, akarsulara, bu alanın izlenmesine, yine Acil Eylem Planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Çalışmamız sadece bugüne dair değil, hocamız da ifade ettiler. Sürekli üniversitelerimizle bu noktada iş birliği halindeyiz. Bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin görüşleri doğrultusunda atılması gereken adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne oranla daha arttığı tespitleri var. Bu noktada sıcaklığı artıran nedenleri de araştırarak tespitlerimizi yaptık. Bilfiil 300 arkadaşımız sahada bütün arıtma tesislerinden numuneler aldılar. Bu numuneleri laboratuvarlarımızda test ettik, numuneler doğrultusunda yapılacak eylem planlarını oluşturduk. Çok kapsamlı, geniş, katılımcı bir eylem planıyla inşallah birazdan belediye başkanlarımızın fikirlerini, görüşlerini, önerilerini, (zaten ekiplerimiz beraber çalıştılar), ilave edilmesi gerekenleri de yaparak inşallah müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız."

"100'e yakın noktadan numune alacağız"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da Marmara Denizi'nin ekolojik durumunu haritalandırdıklarını söyledi.

Müsilajın sebeplerini, nasıl geliştiğini takip ettiklerini ve bakanlıkla iş birliği içerisinde çalıştıklarını, çözüm önerileri ürettiklerini ve bunları Bakan Kurum'a aktardıklarını belirten Salihoğlu, şöyle konuştu:

"Numuneler alıyoruz ve 100'e yakın noktadan da alacağız. Yüksek çözünürlüklü denizin dijital ikizini oluşturmak için bir modelleme çalışması yapıyoruz. Hangi şartlarda Marmara Denizi'nin ekosistemini ne kadar sürede iyileştiririz, bunları ortaya koymak için ölçümler gerekiyor. Daha sonra tüm bunların laboratuvar ortamında analizleri yapılmaya devam ediliyor. Farklı senaryolarla ne şekilde Marmara'yı sağlığına kavuştururuz tüm bu sonuçları hazırladık, hazırlamaya devam ediyoruz."