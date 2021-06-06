Terörle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/2fh5Smm9wc pic.twitter.com/xjaxR4Mj1b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2021

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/QvWk0TcklX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2021

Terör mağarası ortaya çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı

Öte yandan Deniz Kurdu 2021 tatbikatı değerlendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi.

Akar, yılbaşından bugüne, bin 212 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.