Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi.

Yasada hayvanlara işkenceye verilen cezaların artırılması başta olmak üzere pek çok köklü değişiklikler yer alıyor.

Hayvan Hakları Yasası tamamlanıyor

Reform niteliğindeki düzenleme, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek.

Daha sonra Gözler Meclis'e çevrilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek.

Ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

Hayvana işkenceye hapis cezası

Hayvan Hakları Yasası'nın taslağında köklü değişiklikler yer alıyor.

Hayvanlara karşı işlenen suçların cezası artırılacak. Hayvanlara işkence yapanlara 6 aydan, 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere idari para cezası verilecek.

Hayvanlara çip takılacak

Bir diğer önemli başlıkta hayvanlara çip takılması...

Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak. Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.